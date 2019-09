Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a mis en place un plan de lutte contre les dégâts des pluies d’automne basé sur la coordination entre les administrations régionales et centrales, d’une part, et entre les régions situées au sein du même district, d’autre part. C’est le ministre de l’Equipement, Noureddine Selmi, qui l’a annoncé.

Il a expliqué, en marge de la réunion des directeurs régionaux des gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur et Gafsa, que le plan est essentiellement axé sur la rapidité d’accès à l’information et l’exploitation optimale des équipements existants.

En marge d’une visite d’inspection aux travaux de doublement de la route nationale numéro 16 reliant Gabès à El Hamma sur une longueur de 22 kilomètres, Selmi a précisé qu’une enveloppe de 45 millions de dinars a été mobilisée pour ce projet qui sera achevé en 24 mois au lieu 30 prévus.

Le projet constitue une première tranche de la route internationale Gabès /Oued Souf en Algérie en passant par Kébili et Tozeur.

Le ministre a par ailleurs annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 5 millions de dinars pour l’aménagement de l’Oued Ettine à Ghannouch qui fait face à une situation environnementale catastrophique, en plus de 43 millions de dinars pour l’aménagement de l’Oued Gabès.

Une importante partie de cette enveloppe sera consacrée à la réalisation de deux ponts sur cet oued, a-t-il encore précisé.