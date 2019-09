Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, lors d’un entretien à New York avec le chef du Bureau du contre-terrorisme de l’ONU, Vladimir Voronkov, a souligné que la Tunisie a fait d’importants progrès dans la lutte contre le fléau du terrorisme, et entend poursuivre ses efforts, notamment les actions préventives, et participer activement aux manifestations internationales et régionales dans ce domaine.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère des Affaires étrangères, Jhinaoui a souligné que pendant la période de son mandat au Conseil de sécurité, la Tunisie attachera une grande importance à cette question, appelant à une intensification de la coopération et des consultations avec les organes compétents de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme.

Pour sa part, le sous-secrétaire général du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, a félicité la Tunisie pour son élection au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021 et a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération commune dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Par ailleurs, Jhinaoui s’est entretenu avec la directrice exécutive de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, Michèle Coninsx, et a rappelé que la Tunisie placerait en tête des ses priorité la lutte contre le terrorisme lors de son mandat comme membre non permanents au Conseil de sécurité et mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération avec la Direction exécutive.

De son côté, Michèle Coninsx a mis en valeur le niveau de coopération bilatérale entre la Tunisie et les Nations unies, rappelant sa visite en Tunisie en juillet 2019, où elle avait pris connaissance des réalisations de la Tunisie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d’argent et des perspectives de coopération.

Elle a également salué la volonté de la Tunisie d’intensifier sa coopération dans le domaine de la sécurité, notamment par le biais de l’initiative “7 plus 7”, qu’elle considère comme un exemple positif dans ce domaine.

Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères a signé avec son homologue de la Macédoine du Nord, Nikola Dimitrov, vendredi, la déclaration commune pour l’instauration de relations diplomatiques avec la République de Macédoine du nord, lors d’une réunion en marge de la participation aux travaux du débat de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

Les deux ministres ont souligné à cette occasion l’importance d’activer les relations diplomatiques et d’explorer les domaines de coopération possibles entre les deux pays, notamment dans la perspective de l’adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité et des pourparlers en cours sur l’adhésion de la Macédoine du nord à l’Union européenne et à l’OTAN.

Lors d’un entretien avec le secrétaire général de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, Khemaies Jhinaoui a souligné que la Tunisie s’employait résolument à consolider son processus démocratique, soulignant sa détermination à réussir sa transition économique afin de parvenir au développement économique et social souhaité et pour garantir la pérennité et l’achèvement du processus démocratique.

Le secrétaire général de l’Institut a souligné l’importance du rôle que peut jouer la Tunisie dans la perspective de sa prochaine adhésion à l’Organisation, soulignant que l’Institut était prêt à accompagner la Tunisie sur son chemin démocratique.

Lors de sa rencontre avec son homologue hongrois, le ministre des A.E a souligné les bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulé le premier tour de l’élection présidentielle du 15 septembre et la détermination de la Tunisie à poursuivre sur la voie de la démocratie.

Les deux ministres ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Au cours de cet entretien, un mémorandum d’accord a été signé entre les deux pays dans le domaine de la gestion de l’eau.

Jhanoui s’est entretenu également avec son homologue vietnamien, soulignant à cette occasion les liens d’amitié entre les deux pays et réaffirmant le souci de la Tunisie d’activer et de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères a félicité la Tunisie pour son élection au Conseil de sécurité, exprimant son espoir de renforcer la coordination entre les deux pays dans la perspective de leur adhésion à cette importante structure de l’ONU au cours de la même période.

Le ministre des Affaires étrangères dirige la délégation tunisienne au débat de haut niveau de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York du 23 au 30 septembre 2019 avec pour devise “Promouvoir les efforts multilatéraux pour éliminer la pauvreté, dispenser une éducation de qualité, lutter contre le changement climatique et promouvoir l’intégration”.