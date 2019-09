Le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui a participé, mardi à New York, à une réunion des chefs de diplomatie de la Chine et des pays africains, élus membres non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021.

La rencontre organisée en marge de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations unies a été axée notamment sur le renforcement de la concertation et la coordination sur des dossiers africains d’intérêt commun.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le ministre a souligné la détermination de la Tunisie à privilégier le dialogue pour parvenir à un règlement des problèmes inscrits à l’ordre du jour du Conseil de sécurité notamment en ce qui concerne la région arabe et africaine.

De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères s’est dit persuadé que la Tunisie pourrait jouer un rôle très important, en tant que représentante de l’Afrique au conseil de sécurité pour la période 2020-2021

Sur un autre plan, le ministre a eu une entrevue avec son homologue yéménite, Mohamed Abdallah Hadhremi, qui a porté sur l’évolution de la crise yéménite et les développements survenus dans ce pays sur les plans politique, sécuritaire et humanitaire.

Par ailleurs, Khemaies Jhinaoui a pris part à la réunion du groupe de coordination des donateurs pour le peuple palestinien, le comité de liaison ad hoc (AHLC) tenue sous la présidence de la ministre norvégienne des Affaires étrangères.

A cette occasion, Jhinaoui a réaffirmé le soutien de la Tunisie au peuple palestinien et à son droit à un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale. Il a ajouté que la Tunisie poursuivra ses efforts à l’échelle internationale pour plaider en faveur de cet objectif.