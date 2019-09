Le président de la République, Mohamed Ennaceur, a déclaré, mercredi 25 septembre, qu’il faut mettre une stratégie d’avenir s’étalant sur les trente prochaines années en vue d’améliorer le rendement de l’agriculture tunisienne et renforcer sa contribution au PIB et au développement d’une manière générale ainsi que pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

Lors de sa visite au Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2019” qui se tient du 24 au 29 septembre au parc des expositions du Kram, Ennaceur a estimé que l’agriculture peut être la solution, à condition d’utiliser au mieux tout le potentiel disponible en ressources humaines et terres agricoles, d’autant, a-t-il souligné, que 50% des terres agricoles ne sont pas exploitées.

Mohamed Ennaceur a visité tous les stands du Salon, en compagnie du ministre de l’Agriculture et du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP). Il s’est félicité du contenu du salon en outils techniques et technologies de pointe ainsi que de la forte présence des jeunes qui autrefois étaient réticents à exercer les activités agricoles.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique a inauguré le stand du “village intelligent” perçu comme étant un espace de rencontres dédié aux jeunes entrepreneurs, promoteurs de projets innovants et de startups (20 sociétés).

Ces jeunes proposent une série de solutions intelligentes visant à développer le secteur agricole et à résoudre certains problèmes que rencontrent les agriculteurs.

L’un des jeunes exposants à l’espace “le village intelligent” a estimé que ce salon offre, pour la première fois, l’occasion de promouvoir le rôle important des technologies dans le secteur de l’agriculture, dans la mesure où elles pourraient contribuer à le transformer en un secteur pas seulement producteur mais exportateur de services et de solutions intelligentes.

“Notre objectif ultime est d’améliorer la productivité dans les différentes filières agricoles”, a-t-il dit, cité par la TAP, ajoutant que les technologies pourraient contribuer à réaliser cet objectif et moderniser l’agriculture en Tunisie.

Quelque 36 pays et 550 exposants de différentes spécialités participent à cette 14e édition du salon agricole qui se tient du 24 au 29 septembre courant, sous le signe “l’agriculture est la solution”.