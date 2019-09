Dans une publication sur sa page Facebook officielle, le candidat à l’élection Présidentielle Abdelkrim Zbidi considère que le résultat obtenu au 1er tour (10,7% des suffrages ou 361.000 voix) est honorable si on tient compte du temps réduit et des moyens limités mobilisés.

Abdelkrim Zbidi se félicite d’avoir participer a écarté un système corrompu et qui avait pour objectif d’instaurer une nouvelle dictature.

Il considère que celui qui a été à l’origine de la dégradation de la situation économique et sociale du pays et qui a pollué la vie politique, est le problème et non la solution et qu’il devrait reconnaître son échec et démissionner.

Pour les législatives Zbidi appelle à voter pour les partis qui l’ont soutenu, notamment Afek Tounes, Nidaa Tounes, Machrou, le Parti Destourien Libre.

Dans son post il a également appelé à la libération immédiate de Nabil Karoui pour lui permettre de faire campagne, dans le cadre du respect du principe de l’égalité des chances.