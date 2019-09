M.A.P organise un séminaire sur le thème « La Banque Digitale », et ce le vendredi 27 septembre 2019, de 8h30 à 12h30 à l’IHEC Carthage.

Le séminaire de cette année traitera d’un sujet d’actualité : l’état des lieux et les perspectives de développement des services bancaires à l’ère de la digitalisation.

Il mettra en exergue l’expérience et l’expertise des banques tunisiennes en la matière, le know how tunisien qui s’exporte bien à l’étranger, notamment en matière de sous-traitance, et l’effet de la digitalisation comme générateur d’emplois.

Il s’adresse aux étudiants en finances de l’IHEC et des autres institutions universitaires, mais également aux cadres des institutions bancaires et financières.

Ce séminaire, organisé avec la participation de la Banque centrale de Tunisie, est parrainé par la STB BANK et l’AMEN BANK, en partenariat avec l’Institut des hautes études commerciales de Carthage (IHEC Carthage), l’Association tunisienne des professionnels de banques et des établissements financiers (ATPBEF), Idée Groupe et Aiventu, la Fédération nationale des technologies de l’information et de la communication de l’UTICA et la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ). Et avec la précieuse collaboration des amis personnels de Feu Hatem KCHOUK, en l’occurrence MM. Slaheddine Ladjimi, Kamel Labidi et Jaafer Khattèche.

C’est la deuxième édition de ce séminaire organisé en hommage à feu Hatem KCHOUK (éminent banquier fondateur de l’ATB, décédé le 26 septembre 2017). La première a eu lieu l’année dernière, le 6 octobre 2018, à l’IHEC Carthage également, sous le thème «les métiers de la banque».

Lire aussi: Tunisie : La banque d’aujourd’hui et de demain doit s’adapter ou disparaître