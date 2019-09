Le ministère de la Santé annonce, à travers le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), l’ouverture de concours pour le recrutement de plus de 300 médecins, pharmaciens, professeurs hospitalo-universitaires et autres profils pour exercer dans les hôpitaux et quelques facultés de médecine.

Le ministère organisera, à partir du 3 décembre 2019, un concours pour recruter 40 médecins spécialistes chef de service de la santé publique. Le dernier délai de dépôt des candidatures pour ce concours a été fixé au 18 octobre prochain.

Un autre concours sera ouvert le 21 novembre 2019 pour recruter 60 médecins chef de service de la santé publique. Les candidatures à ce deuxième concours doivent être déposées avant le 18 octobre 2019.

Le ministère de la santé a, en outre, annoncé l’ouverture d’un concours à partir du 7 novembre prochain pour recruter deux pharmaciens spécialistes de la santé publique. Les demandes doivent parvenir avant le 27 septembre en cours.

Il s’agit, en outre, de recruter 10 médecins dentistes de la santé publique par le biais d’un concours qui aura lieu le 31 octobre prochain. Les candidatures doivent être déposées avant le 27 septembre 2019.

Un autre concours sera organisé le 7 novembre prochain et jours suivants, pour recruter 6 pharmaciens de la santé publique. La dernière date de dépôt des candidatures a été fixée au 27 septembre 2019.

Par ailleurs le ministère de la santé organisera un autre concours le 28 novembre prochain pour recruter 70 médecins spécialistes principaux de la santé publique. La dernière date d’acceptation des demandes a été fixée au 18 octobre prochain.

Un autre concours aura lieu le 31 octobre et jours suivants pour recruter un médecin dentiste principal de la santé publique. Le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé au 27 septembre courant.

Le ministère organisera un autre concours le 5 novembre 2019 et jours suivants pour recruter deux pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique. Les demandes doivent parvenir le 27 septembre courant au plus tard.

Le ministère de la Santé organisera le 26 novembre et les jours suivants un concours pour le recrutement de 125 médecins principaux de la santé publique. Le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé au 18 octobre prochain. Un autre concours sera organisé le 29 octobre et jours suivants pour recruter 15 médecins dentistes principaux de la santé publique. Les candidatures doivent parvenir le 27 septembre 2019 au plus tard.

Un concours pour le recrutement de 30 pharmaciens principaux de la santé publique sera organisé le 5 novembre 2019. Le dernier délai d’acceptation des candidatures est le 27 septembre courant.

Le ministère ouvrira, le 17 octobre 2019, un concours sur dossiers pour la désignation au rang de professeur hospitalo-universitaire à la Faculté de médecine de Tunis (32 postes dans des spécialités médicales, 23 postes en spécialités chirurgicales et 25 postes en sciences fondamentales et en sciences communes).

Un concours sera, en outre, organisé le 18 décembre 2019 et jours suivants à la faculté de pharmacie de Monastir pour recruter des professeurs conférenciers agrégés hospitalo-universitaires en pharmacie.

Un concours aura, également, lieu le 20 novembre prochain et jours suivants pour le recrutement de 80 résidents en pharmacie. Les candidatures doivent parvenir le 25 octobre 2019 au plus tard.