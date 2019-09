La Tunisie a signé huit conventions de coopération avec les plus grandes universités canadiennes pour dynamiser la coopération scientifique et la mobilité des étudiants, des enseignants et chercheurs, lors de la visite du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, au Canada (Montréal-Quebec-Ottawa) du 18 au 20 septembre 2019.

Des conventions de coopération scientifique et universitaire ont été signées au cours de cette visite, portant notamment sur le développement de la mobilité des étudiants (en master et doctorat notamment), des enseignants et des chercheurs, la mise en œuvre de procédures de cotutelle de thèses et l’attribution de bourses et d’exemptions au profit des étudiants tunisiens.

A cette occasion, le ministre s’est entretenu avec des recteurs d’universités canadiennes et des directeurs d’établissements universitaires et de recherche.

Ces entretiens ont permis de faire le point sur la coopération inter-universitaire, de présenter les réformes majeures entreprises au cours des dernières années en Tunisie, d’explorer de nouvelles pistes de collaboration entre les institutions des deux pays, notamment dans le domaine de la recherche scientifique conjointe, des possibilités de co-diplomation et de l’échange d’expériences en matière de pédagogie, de gouvernance et de bonne pratiques dans divers domaines académiques.