Le Centre international de formation en matière d’olives et d’huile d’olive, premier centre de formation de la rive sud de la Méditerranée et un point de rayonnement à l’échelle interrégionale et internationale dans le domaine oléicole, a été inauguré, lundi 23 septembre, au siège de l’Office national de l’huile (ONH).

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a estimé, à cette occasion, que ce centre dont l’idée de création remonte à l’année 2016, après son approbation scientifique et technique, est un acquis pour la Tunisie surtout que le pays est un grand producteur d’huile d’olive dans le monde.

Et d’ajouter que cette réalisation contribuera au renforcement de la qualité, renforçant ainsi le label tunisien dans le domaine de l’huile d’olive, soulignant que l’objectif ultime est de faire de la Tunisie un pôle ou une capitale de l’huile d’olive dans la rive sud de la Méditerranée.

Le Président Directeur Général de l’ONH, Chokri Bayoudh, a fait savoir que ce centre international a été créé du fait que la Tunisie est considérée comme un grand producteur d’huile d’olive dans le monde mais ne dispose pas pour autant d’un centre de formation devant hisser à la qualité supérieure les huiles exportées.

Le responsable a précisé que le centre dispose des meilleures techniques dans le domaine de la dégustation avec le soutien logistique et financier de la FAO et la GIZ, en plus de la conclusion d’accords avec des universités de l’Italie, d’Espagne et de Tunisie afin de conférer à la formation l’aspect scientifique requis et fournir une formation solide.

Il a indiqué que le cursus de la formation comportera essentiellement la dégustation de l’huile d’olive et les analyses chimiques de ce produit, l’un des produits les plus analysés lors de son exportation et sa consommation.