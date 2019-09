La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi, 20 septembre 2019, en légère hausse où le TUNINDEX a gagné 0,01% à hauteur de 7 105,16 points dans un volume total de 1,973 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, MCP.

Le Titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 730 MD de ses capitaux à 113 dinars(D), soit une baisse de 0,08%.

A la Hausse, le titre ELECTROSTAR est à 1D soit une hausse de 4,16% suivi de TAWASOL GROUP HOLDING qui a augmenté de 3,57% à 0,29 D. Le titre Carthage Cement quant à lui a réalisé une progression de 2,77% à 1,11 TND.

Dans le vert, CELLCOM et SOMOCER ont gagné respectivement 2,71% et 2,02% pour clôturer à 2,27 D et 1,01 D.

A la baisse, le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a chuté de 4,04% à 9,50 D, suivi par CIL qui s’est monnayé à 15,35 D soit un déclin de 2,97 %. Le titre SIMPAR quant à lui a réalisé une régression de 2,91% à 32 D.

Dans le rouge, les titres ADWYA et SOTETEL ont réalisé une baisse respective de 2,90% et 2,37% à 3,68 D et 5,35 D.