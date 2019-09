L’Académie tunisienne de la gestion automobile (Tunisian Automotive Management Academy – TAMA) a été inaugurée, jeudi 19 septembre 2019 à Sousse avec en perspective la création de 260 postes de formation et 7 500 emplois supplémentaires dans le secteur automobile. C’est ce qu’indique l’Agence de coopération allemande (GIZ), partenaire dans la réalisation de ce projet.

La Coopération allemande a célébré, avec ses partenaires tunisiens, le coup d’envoi de la TAMA à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sousse avec les quatre entreprises automobiles partenaires allemandes DRAXLMAIER, LEONI, Marquardt, Kromberg & Schubert, lesquelles ont leurs filiales en Tunisie.

Selon les partenaires de ce projet, cette académie est “mise en œuvre par l’organisation de formation du patronat bavarois BBW (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft) pour faire face à la pénurie de personnel dans le secteur automobile tunisien à travers le perfectionnement professionnel”.

“Du point de vue des entreprises, le manque de cadres intermédiaires (middle managers) au niveau de la production qualifiés sur place constitue un obstacle décisif à l’investissement. La solution élaborée en commun consiste à créer une Académie de management dédiée au secteur automobile – la Tunisian Automotive Management Academy (TAMA): un centre d’apprentissage qui qualifiera de manière ciblée les candidats adéquats à assumer des fonctions d’encadrement intermédiaire, tant dans les entreprises susmentionnées que dans d’autres”, lit-t-on dans le communiqué de la GIZ.

Les cours de TAMA commencent en septembre 2019 et s’achèveront en avril 2020. Pendant cette première phase pilote, 58 participantes et participants des quatre entreprises seront formés en gestion de projets, économie et d’autres compétences visant la réduction ou l’élimination de toutes les activités non rentables.