La Tunisie a officiellement pris la présidence de la 25e édition du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du Monde arabe, en remplacement du Royaume Hachémite de Jordanie.

La passation du flambeau de la prochaine édition s’est déroulée jeudi 19 septembre à Sousse, au cours d’une cérémonie organisée à l’ouverture de la 24ème édition du Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel du monde arabe.

Placé sur le thème “le rôle de la société civile dans la protection du patrimoine culturel”, l’événement se tient sur deux jours, les 19 et 20 septembre 2019, dans la ville côtière de Sousse.

Cette 24ème édition est organisée par le ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les Sciences (Alesco). Elle s’inscrit dans le cadre de la manifestation “Tunis, Capitale de la culture islamique 2019”, pour la région arabe.

Le Congrès de Sousse se tient sous la présidence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, et Mohamed Ould Omar, directeur général de l’Alesco, en présence des représentants de la Ligue arabe (LA), l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le ministre tunisien estime important de réhabiliter le rôle de la culture et ses différentes branches intellectuelles, scientifiques, créatives et littéraires, et de l’intégrer dans le paysage politico-économique. Il a cependant mis en garde contre la marginalisation de la culture dans la politique des gouvernements successifs.

Le ministre a salué les efforts conjoints menés par l’Etat tunisien, l’Alesco et l’Isesco, qui sont dédiés à la question culturelle, ainsi que les initiatives de la société civile en Tunisie en matière de préservation du patrimoine. Dans ce contexte, il a qualifié de réussie la coopération public-privé pour la réhabilitation du patrimoine matériel et immatériel, citant les efforts en cours pour l’inscription de la poterie de Sejnane, Chott el-Jerid, Ksours Sahraouis de Tataouine et l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Le directeur général de l’Alesco dira pour sa part que le Congrès de Sousse se tient dans la continuité des précédentes éditions. Il a relevé la dynamisation et le développement de l’action arabe commune, en matière de préservation et valorisation du patrimoine culturel ainsi que de l’exploiter à bon escient dans le développement durable.

Il a ajouté que ce congrès est principalement orienté vers l’appel à associer la société civile, les associations, les activistes et les populations locales, dans les efforts (des Etats) visant à préserver l’intégrité du patrimoine, sa documentation et sa promotion en vue de son inscription au patrimoine mondial de l’humanité.

Le Congrès est une plateforme qui vise à instaurer le dialogue et l’échange d’expériences fructueux entre spécialistes arabes de l’archéologie et du patrimoine culturel autour des questions en lien avec le patrimoine culturel dans la région.

Ce nouveau rendez-vous devra aussi permettre de présenter les différentes études et visions à l’échelle internationale afin d’épauler les efforts des pays arabes et de promouvoir la coordination entre eux.

Le but visé est de préserver le patrimoine culturel de la région et de mettre en place une base de données sur les divers objets et monuments historiques et archéologiques de chaque pays.