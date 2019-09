Dans son rapport préliminaire sur l’élection présidentielle du 15 septembre, l’Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections (ATIDE) souligne la nécessité de réviser la loi électorale en ce qui concerne les délais et procédures des parrainages et les subventions publiques pour rationaliser les candidatures.

Bassem Maatar, président de ATIDE, a indiqué jeudi 19 courant, lors d’une conférence de presse, que l’association a déployé 120 observateurs sur 23 circonscriptions électorales pour relever les infractions et crimes électoraux pendant s l’opération d’inscription sur le registre électoral, la présentation des candidatures, la campagne, le scrutin et la proclamation des résultats préliminaires.

Il a souligné le besoin de renforcer les prérogatives de l’instance électorale concernant la poursuite et la répression des infractions.

Le président de ATIDE a aussi recommandé la révision de la loi relative à l’ISIE (Instance supérieure indépendante pour les élections) qui lui restreint le droit d’ester en justice contrairement aux dispositions de la Constitution.

Le rapport de ATIDE propose de mieux délimiter les attributions de la Haute autorité indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), en ce qui concerne le contrôle des médias en période d’élections.

Au sujet de l’organisation des élections, ATIDE propose un audit approfondi du registre électoral ainsi que la révision des parrainages des candidats et l’application ferme des dispositions relatives au financement des campagnes.

Parmi les recommandations, figurent, également le renforcement de l’ISIE en agents de contrôle pour lutter contre les violations pouvant survenir en période électorale et pendant le silence électoral, ainsi que la poursuite des infractions pénales et l’amélioration des conditions de travail des observateurs qui assistent à la collecte et au dépouillement des bulletins de vote.