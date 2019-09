Les brûlures graves constituent une urgence médicale dont la gestion nécessite le recours à une équipe pluridisciplinaire et des pratiques innovantes pour faciliter l’accès aux soins.

Dans le cadre de la décentralisation et de l’amélioration des conditions de prise en charge des brûlés en Tunisie, et en application de la convention signée jeudi 11 avril 2019 entre le ministère de la Santé et l’Association tunisienne du traitement des brûlures et des plaies (ATTBP), une plateforme dédiée ainsi qu’un programme de formation et d’assistance aux équipes médicales et paramédicales régionales et locales viennent d’être mis en place.

Il s’agit d’une expérience quadripartite entre le ministère de la Santé, l’ATTBP, la plateforme “Med.TN” avec le concours de Samsung Tunisie qui tient à participer aux projets novateurs en apportant tout son savoir-faire technologique, particulièrement à ce grand projet. Cette expérience constitue une première en Tunisie et s’inscrit dans le cadre de la modernisation des services de Santé. Elle est intitulée “SOS BRÛLURES TUNISIE”.

A cet effet, Samsung Tunisie se propose de fournir tout l’équipement nécessaire pour la mise en place de cette première expérience de télémédecine, développée par Med.tn qui mettra en œuvre des moyens de télécommunication numériques permettant à des médecins et d’autres membres du corps médical de se concerter en temps réel et de réaliser à distance des actes médicaux pour la prise en charge des brûlés.

Le programme de formation et d’assistance consistera en l’organisation de cinq journées de formation (une partie théorique et des ateliers pratiques) par district, regroupant chacune entre 3 ou 4 gouvernorats.

En tout, 16 régions sont programmées et pourront bénéficier de ce programme. Il s’agit du nord-ouest (Jendouba, Béja, Siliana, Le Kef), du centre-ouest (Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine), sud-ouest (Gafsa, Tozeur, Kébili), sud-est (Gabès, Médenine, Tataouine), nord-est (Bizerte, Zaghouan, Nabeul).

SOS BRÛLURES TUNISIE vise à faciliter l’accès à l’expertise médicale pour la prise en charge des brûlés surtout pour les hôpitaux régionaux. Elle permet également de donner l’accès facile et instantané, à travers une consultation par vidéo conférence entre médecins sur la plateforme Med.tn via des tablettes Samsung connectées, afin d’apporter l’assistance nécessaire tout en garantissant la protection des données personnelles des patients.

Rappelons que le programme de formation débute jeudi 19 septembre 2019 à Zaghouan et ciblera trois régions, en l’occurrence Nabeul, Zaghouan et Bizerte.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung inspire le monde et façonne son avenir avec des idées et des technologies transformatrices. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes de réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, de la fonderie et des solutions à LED.

À propos de med.tn : www.med.tn

Med.tn le produit de la startup SmartMed, est une plateforme médicale qui met en relation le patient et le médecin à travers plusieurs services qui sont proposés et qui s’engage depuis son lancement le 1er novembre 2017 à l’amélioration du quotidien du patient et à digitaliser le parcours de soin en Tunisie.

Med.tn recense plus de 6 millions d’utilisateurs, et offre des services inédits : annuaire complet des professionnels de la santé, Prise de RDV en ligne, e-learning, Magazine santé en ligne, télémédecine & téléconseil (question médicale).