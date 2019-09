Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaies Jhinaoui, plaide pour l’instauration d’un dialogue approfondi entre la Tunisie et l’union Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) pour identifier les domaines de coopération et tracer la voie de l’avenir au sujet du partenariat bilatéral.

Il a fait cette déclaration, mercredi 18 septembre, alors qu’il recevait au siège de son département le secrétaire général du Benelux, Thomas Antoine.

A cette occasion Jhinaoui a souligné la nécessité de maintenir le rythme d’échange des visites entre les hauts responsables Tunisiens et leurs homologues européens, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a souligné tout l’intérêt que porte la Tunisie au développement de la coopération dans le cadre du ” Benelux numérique ” ainsi que son effort pour conclure un accord de partenariat dans le domine des technologies de l’information et la communication avec l’Union.

Dans le même sillage, Jhinaoui a réaffirmé la volonté de la Tunisie de s’inspirer de l’expérience du Benelux dans le domaine du développement, de la gouvernance, de l’administration et des services électroniques destinés aux citoyens.

De son côté, Thomas Antoine, a salué les pas franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique ainsi que sa réussite dans l’organisation d’un scrutin présidentiel libre et intègre, soulignant l’intérêt que portent les pays du Benelux au développent de la coopération bilatérale.

Thomas Antoine effectue actuellement une visite de deux jours en Tunisie à l’invitation du ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la visite du ministre des Affaires étrangères de l’union Benelux effectuée en septembre 2016 en Tunisie et de celle effectuée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, au Benelux en avril 2019.