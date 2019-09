Pour sa deuxième génération, l’Audi Q3 propose un design encore plus assumé, beaucoup plus sportif, tout en renforçant ses aspects pratiques grâce à un espace généreux et une modularité étendue.

Tout comme les modèles haut de gamme Audi, elle est équipée de série du cockpit digital et du MMI Touch avec un écran tactile de 8,8 pouces. De nouveaux systèmes d’assistance viennent aider le conducteur à rouler en ville ou pendant les longs trajets. Ceux-ci améliorent également le confort au même titre que la suspension perfectionnée.

Pour notre marché, le nouveau Q3 sera importé en version 35 TFSI (motorisation essence de 1.4 litre développant 150 cv et un couple de 250 Nm) et sera équipée d’une boîte rapide S-tronic.

De série, le SUV compact est équipé de la direction progressive, des phares à LED, du coffre à ouverture et fermeture électriques et du système audio Audi développant 180 watts.

Côté pratique, la banquette arrière sera coulissante de série avec une inclinaison des dossiers réglable pour plus d’espace au niveau du coffre qui offre déjà un volume initial de 530 litres et pouvant atteindre 1525 litres.

Côté confort, le nouveau SUV sera équipé de série des sièges avant électriques avec appuis lombaires 4 voies, des accoudoirs centraux à l’avant et à l’arrière, du volant cuir multifonction, de la climatronic confort bizones et du détecteur de lumière/pluie.

Audi Tunisie commencera les premières livraisons en octobre 2019. Rendez-vous au Terminal Audi – La Goulette ainsi que dans tout le réseau d’agences agréées pour découvrir la nouvelle Audi Q3.