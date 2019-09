Le camp de Nabil Karoui a-t-il trop tôt crié victoire? C’est ce qui semble arriver, au vu ce qui s’annonce. En tout cas il se passe quelque chose de pas très clair dans la scène politique tunisienne depuis ce matin du 17 septembre.

En effet, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), avait annoncé une conférence de presse pour dévoiler les résultats préliminaires des votes, pour ce mardi à 12h30.

Coup de théâtre, à leur arrivée sur place, les journalistes sont priés de patienter: “la conférence vient d’être reportée pour 14H30…”.

Interrogée par les médias sur les raisons de ce report, l’équipe de l’ISIE indique que “le résultat qui sera annoncé comporte une surprise au niveau du classement final des candidats”.

Rappelons que les derniers chiffres publiés par l’ISIE du 17/9/2019 à 1h58 du matin, après le dépouillement de 89% des PV, donnent:

Kais Saied : 18,8%

Nabil Karoui : 15,7%

Abdelfettah Mourou : 12,8%

Abdelkrim Zbidi : 10,5%

Youssef Chahed : 7,3%

Alors ce classement concernait la 2e et la 3 place. Ainsi, selon certaines indiscrétions, Nabil Karoui serait éliminé et ne passerait pas au second tour… pour cause d’irrégularités, et ce au profit du 3ème, en l’occurrence Abdelfattah Mourou.

Affaire à suivre.