Achraf El Boustani, c’est le nouveau directeur général de Ford pour l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Âgé de 40 ans, il est Marocain et exercera à partir du siège régional de Ford à Casablanca.

Pour justifier cette nomination, Ford indique dans son communiqué que Achraf El Boustani possède «… une connaissance approfondie de la région Afrique du Nord et subsaharienne et compte près de 20 ans d’expérience dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile sur l’ensemble des marchés».

Il est également souligné qu’El Boustani aura pour mission de diriger les opérations commerciales et de vente de Ford dans la région…

Il sera secondé par Hajar Dinar, nommée au poste de directeur des communications de Ford pour la région Afrique du Nord et subsaharienne. «Elle aura la responsabilité des communications, du positionnement et de la promotion de l’image de marque dans la région »…