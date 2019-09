La BIAT obtient 4 labels d’excellence en 2019

La BIAT a reçu en 2019 de nombreuses distinctions d’organismes internationaux de renom, références en matière de finance internationale. En plus des prix de « Meilleure banque en Tunisie » obtenus pour la quatrième année consécutive, la BIAT a vu sa bonne gouvernance et sa gestion bancaire primées. Ces reconnaissances prestigieuses honorent la BIAT et appuient sa quête d’excellence.

La BIAT s’est distinguée en 2019 en remportant quatre prestigieuses récompenses internationales. Ces prix viennent souligner les performances soutenues de la BIAT, la complétude de son offre, la qualité de ses services mais aussi sa stratégie de développement, sa politique RSE et sa bonne gouvernance.

Global Finance désigne la BIAT comme Meilleure banque en Tunisie pour la 4ème année consécutive

La BIAT a été consacrée « Meilleure banque en Tunisie 2019 » pour la quatrième année consécutive par le prestigieux magazine américain spécialisé dans les

publications financières Global Finance. Cette distinction traduit l’excellence de la banque sur un certain nombre de critères – incluant les résultats, la part de marché, la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise – et l’inscrit sur la durée.

Euromoney décerne son prix d’excellence « Meilleure banque en Tunisie 2019 » à la BIAT

Cette année, la BIAT a été désignée, pour la deuxième fois, « Meilleure banque en Tunisie » par Euromoney, publication financière de renommée internationale, lors de sa cérémonie annuelle de remise des prix Awards for excellence tenue à Londres. Euromoney est depuis 50 ans la principale publication mondiale en matière de couverture de la croissance de la finance internationale. Ses prix d’excellence sont les prix de référence pour les banques et les banquiers. Ils ont été créés en 1992 et sont aujourd’hui considérés comme les prix les plus respectés dans le secteur bancaire mondial.

Selon Euromoney, ce label traduit l’excellence de la BIAT sur un certain nombre de critères : sa bonne performance, sa croissance remarquable, son adaptation à l’évolution des conditions du marché et l’atteinte de ses objectifs stratégiques malgré un contexte économique difficile.

Capital Finance International attribue le prix de « Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie 2019 » à la BIAT

En 2019, le magazine anglais Capital Finance International, publication de référence d’informations et d’analyses financières et économiques a attribué le prix de « Meilleure gouvernance bancaire en Tunisie » à la BIAT. Cette distinction appuie la bonne gouvernance de la BIAT, élément clé de sa réussite. L’attribution de ce prix à la BIAT par un jury de spécialistes salue la réputation solide qu’a acquis la BIAT au fil du temps en faisant référence notamment à la qualité du service client ; le leadership exécutif ; l’excellence dans la gouvernance de l’entreprise ; la gestion des risques et la considération de la responsabilité sociétale des entreprises en tant que partie intégrante des activités commerciales bancaires.

La BIAT s’est adossée à la bonne gouvernance comme pilier de sa prospérité. Le partage des pouvoirs et des responsabilités et la mise en place de comités spéciaux pour assister le conseil d’administration dans l’exécution de ses missions a permis une réelle transformation du niveau de l’organisation commerciale et du processus de gouvernance de la banque.

Selon le jury de la publication : « La banque montre l’exemple en termes de civisme d’entreprise et a créé un environnement de travail encourageant et enrichissant pour ses employés… La banque s’investit aux cotés des PME de divers secteurs pour alimenter le développement dans les régions intérieures de la Tunisie ». Ils ajoutent qu’ils ont « le plaisir de reconnaître une institution financière qui affiche une solide performance du marché et un engagement exceptionnel en matière de responsabilité sociétale. »

Business Vision décerne le prix de « Meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie 2019 » à la BIAT

D’après le jury Business Vision : « La BIAT encourage le développement économique et social de ses clients et de son pays. Elle répond aux besoins bancaires universels de ses clients -des particuliers aux PME, en passant par les entreprises et les institutions financières- grâce à un réseau national de plus de 200 agences et 2 000 employés, tous unis sous les principes de bonne gouvernance et de RSE.

La Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne concrétise ses engagements civiques et communautaires, tandis que la structure de gestion du groupe instaure une harmonie parfaite entre ses dirigeants, ses administrateurs et ses comités spécialisés, essentielle à la bonne gestion.

La BIAT a su se positionner sur des segments clés des marchés financiers tunisiens, avec des filiales fournissant des services d’assurance, de gestion d’actifs, de capital investissement, d’intermédiation boursière et de services de conseil. » En reconnaissance de la performance durable et des partenariats du groupe, le jury BV a décerné à la Banque Internationale Arabe de Tunisie le prix 2019 de la meilleure équipe de gestion bancaire en Tunisie.

Mohamed Agrebi, Directeur Général de la BIAT a déclaré « La confiance et la fidélité de nos clients, notre ambition d’innovation et de continuel progrès ainsi que notre sens des responsabilités nous permettent d’obtenir des distinctions aussi prestigieuses que celles-ci. Le mérite revient à la confiance de nos clients et au dévouement au quotidien de nos 2000 collaborateurs ».

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.