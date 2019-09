Une cérémonie a été organisée, mercredi 11 courant, pour le lancement de nouveaux projets d’entreprises à Tozeur, et ce en partenariat entre le projet Mashrou3i et le Centre d’affaires de Tozeur. La cérémonie a été rehaussée par la présence du gouverneur de la région, Mohamed Aymen Béjaoui.

Né en 2016 d’un partenariat public-privé entre le gouvernement tunisien, USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international), la Coopération italienne, HP Foundation et l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), le projet Mashrou3i œuvre pour la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes en Tunisie et à la création d’emplois dans les régions intérieures du pays.

A travers ses activités, le projet forme les futurs entrepreneurs aux soft skills, et les accompagne durant les étapes de lancements décisives de leurs projets d’entreprises.

La journée Mashrou3i du 11 septembre, organisée dans un l’hôtel à Tozeur, marque le succès de 2 années productives en termes d’accompagnement auprès de 12 jeunes entrepreneurs de la région de Tozeur, à l’instar des 13 autres gouvernorats soutenus par le projet Mashrou3i.

Pour Mohamed Aymen Béjaoui, c’est toute la région de Tozeur qui était à l’honneur durant cette journée spéciale.

Il n’a pas manqué de saluer les résultats réalisés par le projet Mashrou3i dans la région, appelant à « un accroissement des interventions auprès d’autres entrepreneurs en démarrage et surtout à la vulgarisation du programme auprès des diplômés et des étudiants de l’Université de Tozeur ».

Au total, ce sont près de 140 emplois que le projet Mashrou3i (financé par l’USAID) a aidé à créer en un an dans la région de Tozeur à travers le lancement de ces 12 nouvelles entreprises. Accompagnés par les experts régionaux du programme, les entrepreneurs des secteurs agricoles, des services ou industriel, ont pu être épaulés dans la création de leurs entreprises de la réalisation du schéma de financement à l’installation administrative de la société et à l’assistance dans la mise en place de leur stratégie marketing et d’accès aux marchés.

En marge de cette journée, le programme Mashrou3i a aussi organisé un atelier de travail sur les obligations financières et la nouvelle loi d’investissement auprès de ces entrepreneurs en démarrage.

« Le programme Mashrou3i prévoit une augmentation de l’intervention de l’ONUDI en faveur des jeunes entrepreneurs durant l’année 2020, au niveau du nombre de bénéficiaires et du budget alloué à la prise en charge de certaines dépenses pouvant accélérer l’entrée en production du projet, et la création de nouveaux emplois », explique Abdennabi Benjannet, expert Mashrou3i pour les régions du sud-ouest.

Les premiers chiffres très favorables en termes de création d’emplois reflètent la nécessité de continuer les efforts dans la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes, alternative au chômage, à travers un accompagnement, le renforcement des capacités managériales et une assistance technique spécifique.

Les efforts de l’ONUDI et de ses partenaires se poursuivront dans ce sens jusqu’en 2021 en vue d’atteindre les 6 000 emplois créés en Tunisie.