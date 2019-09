La Bourse de Tunis a débuté la séance du mercredi dans le vert. Le Tunindex a affiché une légère hausse de 0,17% avec 7 136,83 points dans un volume total de 0,390 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SERVICOM a grimpé de 3,07% à 0,67 D suivi par OFFICE PLAST et GIF FILTER qui ont gagné tous les deux 2,94% à 2,80 D et 0,70 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR a chuté de 3,48% à 0,83 D. La STB et la SIAME ont enregistré un repli respectif de 2,94% et 2,28% à 3,63 D et 3 D.