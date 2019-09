Le groupe Al Karama Holding, agissant pour le compte de l’Etat tunisien, envisage de procéder, sur appel d’offres, à la cession des participations publiques représentant 80% du capital de la Société Airport VIP Services “AVS”.

” Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification, à partir du mardi 10 septembre 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding “, a indiqué le groupe, samedi, dans un communiqué.

Al Karama Holding qui est chargé de céder toutes les sociétés confisquées pour son propre compte ou le compte de l’Etat, a précisé que les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt au plus tard le jeudi 10 octobre 2019.

Airport VIP Services “AVS” est une société à responsabilité limitée (SARL) créée en 2007. Son capital s’élève à 10 000 D divisé en 1 000 parts sociales de valeur nominale 10 dinars. La société a pour objet principal, la gestion des aires d’accueil des voyageurs dans les aéroports, l’assistance et accueil des voyageurs résidents et non-résidents tant à l’arrivée qu’au départ (et l’assistance des VIP lors de leurs séjours en Tunisie.

La société est implantée à l’aéroport de Tunis-Carthage où elle dispose de locaux permettant l’assistance personnalisée des voyageurs depuis l’enregistrement jusqu’à l’embarquement. Elle dispose, également, d’un lounge dans la zone sous douane.