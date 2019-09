Promesse tenue. BSB Toyota, importateur et concessionnaire officiel de la marque Toyota, avait promis de lancer sur le marché tunisien, avant la fin de cette année 2019, la gamme hybride de Toyota.

Depuis vendredi 6 septembre 2019, c’est chose faite. En effet, lors d’une cérémonie organisée dans un hôtel de la zone touristique de Gammarth, à laquelle plusieurs hommes d’affaires et autres invités de marque, ainsi que des journalistes ont assisté, Moez Belkhiria et ses équipes ont présenté le nouveau Toyota RAV4 et la nouvelle Toyota Corolla en version hybride.

Makoto Hasegawa, le directeur général de Toyota Africa Division, était également présent.

L’hybride Toyota débarque en Tunisie

Toyota, leader mondial de la technologie hybride renforce encore plus sa couverture mondiale grâce à BSB Toyota qui vient de lancer sa gamme hybride en Tunisie affirmant ainsi son engagement à mettre cette technologie à la disposition des tunisiens. Un engagement consolidé par le lancement de deux modèles (Corolla et Rav4) sur deux segments distincts (berline et SUV). Un message de confiance de la part du géant automobile japonais et son représentant officiel, ayant décidé de faire de l’hybride un produit important pour le client tunisien durant la période à venir.

L’introduction des véhicules hybrides permettra au client tunisien de bénéficier d’une consommation de carburant significativement réduite, de moins d’émissions de CO2 pour une conduite respectueuse de l’environnement, mais surtout cette décision offrira la possibilité au client tunisien d’essayer des véhicules à la pointe de la technologie en diversifiant l’offre et les choix sur le marché.

La société BSB-SA assurera la distribution des pièces d’origine ainsi que la technicité et les services après-vente conformes aux standards et aux normes de la marque Toyota.

Le lancement des deux modèles Corolla et RAV4 n’est qu’un début du programme commercial spécifique pour les voitures hybrides que Toyota a mis en œuvre. Un programme que BSB compte renforcer par un grand travail de communication et de sensibilisation autour de l’hybride.

La nouvelle Toyota Corolla, l’ère de l’hybride pour la voiture la plus vendue au monde

La nouvelle Toyota Corolla est une des fiertés du constructeur japonais, étant la voiture la plus vendue au monde avec plus 45 millions d’unités commercialisées depuis son lancement en 1966.

La Douzième génération de Corolla débarque en Tunisie et sera disponible pour la première fois en deux carrosseries différentes : Berline et 5 portes.

Un design révolutionnaire

Grâce à la nouvelle plateforme TNGA, les designers ont pu donner à chaque variante un style personnel, sous une silhouette plus basse et des proportions plus puissantes.

La nouvelle Corolla 5 portes gagne sensiblement en sportivité, en dynamisme et en personnalité. Plus saisissante, la face avant illustre une nouvelle évolution des thématiques Toyota Under Priority Catamaran (calandre inférieure dominante évoquant un catamaran) et Keen Look (regard volontaire). De nouvelles lignes plus agressives et prononcées offrent à la Corolla un profil sportif et racé.

La Corolla Sedan quant à elle s’inspire du design épuré et dynamique de la 5 portes. Elle se distingue par son style extérieur plus prestigieux, notamment une proue et une poupe redessinées.

Un habitacle spacieux et raffiné

L’habitacle entièrement redessiné de la nouvelle Corolla offre un cadre spacieux, moderne et cohérent. La combinaison des textures, des coloris et des habillages assure une qualité visuelle et tactile de très haut niveau. L’impression d’espace qui s’en dégage doit beaucoup à la nouvelle planche de bord amincie de 24 mm sur toute la surface. Elle paraît ainsi moins massive et favorise la visibilité.

Un large choix de motorisation

Coté motorisation, la nouvelle Corolla est disponible avec une panoplie large de configurations :

La version 5 portes est disponible en transmission manuelle & automatique, équipée du moteur 1.2L Turbo à injection directe qui développe 116 Ch Din avec une accélération de 0-100 km/h en 9,3 secondes et affiche une consommation mixte de 5,2L/100km.

La version Sedan est disponible en transmission manuelle équipée d’un moteur 1.6L qui développe 132 Ch Din avec une accélération de 0-100 km/h en 9,7 secondes ainsi qu’en version Automatique CVT couplée à un moteur 1.8L Hybride qui développe une puissance maximale de 122 Ch Din et affiche une incroyable consommation mixte de 3,4L/100km.

Nouveau RAV4 : le SUV le plus vendu au monde revient en force

Héritage et réussite commerciale du RAV4

Si le Toyota RAV4 était à ses débuts un pionnier, un modèle de niche, il n’a cessé de gagner du terrain pour devenir l’un des véhicules les plus vendus au monde. Il a ainsi donné naissance à un segment automobile où tous les grands constructeurs sont aujourd’hui représentés.

Le modèle a aujourd’hui toute sa place au cœur de l’activité internationale de Toyota. Depuis 1994, les ventes mondiales cumulées des quatre générations ont dépassé les 8,1 millions d’exemplaires. En 2017, le Toyota RAV4 a été le SUV le plus vendu au monde pour une quatrième place dans le classement des véhicules vendus – tous modèles et marques confondus – avec 810 953 unités.

Un SUV Authentique

Grâce à la nouvelle plateforme inédite basée sur la nouvelle architecture TNGA, Le nouveau RAV4 renforce encore plus ses qualités dynamiques et ses points forts : un centre de gravité bas, un poids contenu ainsi qu’un châssis robuste, rigide et équilibré offrant un comportement et une stabilité d’exception, pour la plus grande satisfaction du conducteur. Mais ses avantages ne s’arrêtent pas là puisque cette nouvelle plateforme a bien aidé les designers Toyota à remplir leur mission : donner à cette cinquième génération du RAV4 une forte personnalité de SUV et un style propre qui se démarque de la concurrence.

La motorisation

Le nouveau RAV4 est proposé en deux motorisations TNGA, plus économiques et plus puissantes que celles de l’actuelle génération. Le nouveau RAV4 Hybride 2,5 litres allie sobriété, faibles émissions et silence de fonctionnement à un supplément de puissance et de réactivité. Le système affiche une puissance maximale combinée de 218 ch DIN/160 kW contre 146 ch pour l’ancien modèle, preuve que la dernière évolution de la technologie hybride Toyota ne manque pas de puissance…

D’ailleurs, le nouveau Toyota RAV4 passe de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes seulement. Cette «puissance sans compromis» est un argument commercial exclusif sur le segment. Grâce à l’amélioration des performances, du rendement et de l’agrément du moteur, la version hybride devrait encore dominer ce segment à l’échelle mondiale. Un nouveau moteur essence 2,0 litres est également disponible couplé à une boîte automatique qui développe 173 Ch DIN.

Les prix :

Modèle/version Prix TTC Corolla HB ACTIVE BVM 72 400 DT COROLLA HB DYNAMIC BVA 79 800 DT COROLLA SEDAN ACTIVE BVM 98 000 DT COROLLA SEDAN HYBRIDE 118 000 DT RAV4 DYNAMIC 149 000 DT RAV4 HYBRIDE 159 000 DT

Toyota hybride en bref

Le constructeur automobile japonais Toyota est un leader mondial en termes de production et vente des véhicules hybrides avec plus de 13 millions de véhicules commercialisés depuis la légendaire Prius en 1997 (33 modèles hybrides commercialisés dans plus de 90 pays).

Toyota est également leader incontesté de l’hybride en Europe avec plus de 70 % du volume total de ventes de véhicules à motorisations alternatives sur le continent, tous modèles confondus (hybrides, hybrides rechargeables et véhicules électriques).

BSB TOYOTA, en bref

BSB-SA est l’importateur officiel et le concessionnaire de la marque TOYOTA en Tunisie, depuis 1985. La société offre une large gamme de voitures qui répondent aux besoins de sa clientèle, un service après-vente de qualité et des pièces de rechange certifiées d’origine, et répondant aux standards qualité établis par le constructeur. BSB TOYOTA se distingue par un service de proximité accompli et une implantation large à travers 6 succursales dont 3 sur le Grand Tunis, 2 à Sousse, 1 à Sfax et un réseau d’agent agrée dont 1 à Nabeul, 1 à Hammamet 1 à Sfax, 1 à Gabes et 1 à Djerba ainsi qu’un vaste réseau de distribution de pièces d’origine.