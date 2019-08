Toyota, la marque la plus vendue au monde en 2018, annonce que ses ventes de véhicules hybrides ont dépassé le seuil des 13 millions d’unités dans le monde.

Le conglomérat nippon rappelle au passage avoir commercialisé la première automobile hybride dans le monde, la légendaire Prius en 1997, c’est-à-dire il y a plus de 20 ans.

Aujourd’hui, 33 modèles hybrides sont commercialisés dans plus de 90 pays. Ce qui fait de Toyota le leader incontesté de l’hybride en Europe, en termes de production et de ventes, avec près de 50% des ventes du groupe.

Les ventes d’Hybrides Toyota représentent plus de 70% du volume total de ventes de véhicules à motorisations alternatives sur le continent européen, tous modèles confondus (hybrides, hybrides rechargeables et véhicules électriques).

L’hybride Toyota, qu’est-ce que c’est ?

L’Hybride Toyota a été conçue pour vous faciliter la vie avec une conduite simple, fluide et zen, d’incroyables économies de carburant et des émissions de CO2 maîtrisées.

Pas besoin de la brancher, votre Toyota Hybride est totalement autonome. La batterie se recharge toute seule durant les différentes phases de conduite, vous permettant d’effectuer 50% de votre temps de trajet en tout électrique.

Comment ça marche ?

Au démarrage, il suffit d’une pression sur le frein et sur le bouton “Power“ pour démarrer dans un environnement silencieux, et profiter ainsi directement du mode 100% électrique.

En conduite normale, votre Toyota Hybride choisit toute seule l’énergie la plus adaptée à votre conduite.

En pleine accélération, le moteur à essence vient soutenir le moteur électrique pour apporter plus de puissance.

Lors des phases de décélération et de freinage, le système coupe automatiquement le moteur à essence et recharge les batteries du véhicule.

L’hybride en chiffre

Fort de plus de 13 millions de voitures hybrides vendues depuis 20 ans, et de ventes croissantes (50% de progression en 2016 par rapport à 2015 en Europe), Toyota distance ses concurrents qui, pour la plupart, ne sont qu’aux prémices de l’hybridation.

BSB Toyota : La voiture hybride bientôt à la disposition du client tunisien

Cette dynamique internationale a incité la société BSB-SA, importateur & concessionnaire officiel de la marque Toyota en Tunisie, à travailler sur le projet de l’hybride et décider d’introduire la technologie hybride dès 2019.

Une décision qui permettra au client tunisien de bénéficier des avantages des véhicules hybrides principalement en termes de consommation de carburant et de performance de conduite, mais encore cette décision offrira la possibilité au client tunisien d’essayer des véhicules à la pointe de la technologie en diversifiant l’offre et les choix sur le marché. La société BSB-SA assurera la distribution des pièces d’origine ainsi que la technicité et les services après-vente conformes aux standards et aux normes de la marque Toyota.

BSB TOYOTA, en bref

BSB-SA est l’importateur officiel et le concessionnaire de la marque TOYOTA en Tunisie, depuis 1985. La société offre une large gamme de voitures qui répondent aux besoins de sa clientèle, un service après-vente de qualité et des pièces de rechange certifiées d’origine, et répondant aux standards qualité établis par le constructeur.

BSB TOYOTA se distingue par un service de proximité accompli et une implantation large à travers 5 succursales dont 3 sur le Grand Tunis, 2 à Sousse, 1 à Sfax et un réseau d’agents agréés dont 1 à Nabeul, 1 à Hammamet, 1 à Sfax, 1 à Gabès et 1 à Djerba, ainsi qu’un vaste réseau de distribution de pièces d’origine.

Pour plus d’information, Aymen MONTACER (Marketing & Sales Manager) – Mail: Aymen.montacer@toyota.com.tn