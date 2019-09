La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) s’est réunie, jeudi 5 septembre 2019, avec les représentants des compagnies aériennes tunisiennes et étrangères opérant sur la Tunisie. Cette réunion portait sur le thème «Mieux coopérer pour l’intérêt commun».

Partant du principe que le partenariat entre les agences de voyages billettistes et les compagnies aériennes est un partenariat historique, la FTAV considère qu’il est fondamental de solutionner les problèmes et anticiper sur les éventuels risques futurs.

C’est ainsi que cette réunion professionnelle a permis d’exposer les menaces qui pèsent actuellement sur les agences spécialisées dans la vente de billets d’avion. En cause, la multitude de freins rencontrés et notamment les conditions financières de plus en plus contraignantes imposées par l’IATA (Association internationale du transport aérien).

« Le schéma du secteur tel qu’il se présente met en effet en péril l’existence même des agences billettistes », prévient la FTAV.

Plusieurs sujets ont été abordés et traités en détails. Il a notamment été question des garanties bancaires parallèles, du décommissionnement et des tarifs on-line, de la mise à niveau du circuit agréé ou encore du nouvel outil EDS (Early Detection System) et son impact sur les agences.

Les représentants de la FTAV ont rappelé à cette occasion l’importance du rôle que jouent les agences de voyages en matière de conseils et d’orientation auprès de leurs clients lors de l’achat d’un billet d’avion.

Les agences de voyages officielles dans la billetterie aérienne (agréées IATA) sont au nombre de 268 actuellement en Tunisie. Le marché a enregistré l’émission de 579.000 billets d’avion au cours de l’année 2018, en hausse de 28% par rapport à l’année 2017.

La vente des billets d’avion en Tunisie est détenue par les agences de voyages à 80% avec un chiffre d’affaires BSP de l’ordre de 570 millions de dinars, les 20% restants sont assurés par les compagnies aériennes en direct.