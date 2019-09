La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi, dans le vert. Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,12%, avec 7 209,18 points dans un volume total de 0,235 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre UBCI grimpe de 2,99%, à 29,90 D, suivie par PGH et ADWYA qui gagnent respectivement 2,96% et 2,86%, à 12,87 D et 3,95 D.

A la baisse, le titre ML se replie de 2,99%, à 1,62 D, tout comme EUROCYCLE et BH qui enregistrent une régression respective de 2,59% et 2,5 %, à 14,66 D et 11,70 D.