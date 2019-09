La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi, dans le vert. Le Tunindex affiche une légère hausse de 0,30%, avec 7 234,04 points, dans un volume total de 0,298 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre UBCI grimpe de 2,99%, à 28,19 D, suivie par STB et MPBS qui gagnent respectivement 2,59% et 2,38%, à 3,95 D et 5,15 D.

A la baisse, le titre CIL chute de 2,51%, à 15,50 D, tout comme Tunisair et SOTUMAG qui enregistrent une baisse respective de 1,58% et 1,46 %, à 0,62 D et 33,00 D.