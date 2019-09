L’Institut Pasteur de Tunis a lancé un appel à consultation pour recueillir des besoins sociétaux auprès des associations tunisiennes (session 2019) ciblant les associations et organisations actives dans le domaine de la Santé et mettant l’accent sur ses déterminants environnementaux et sociaux tout en accordant une attention particulière aux populations vulnérables.

Les associations qui désirent participer à cette consultation sont appelées à envoyer leurs demandes à partir du 2 septembre courant jusqu’au 4 octobre prochain en soumettant leurs besoins et en répondant aux différentes questions du formulaire publié sur le site officiel de l’institut pasteur de Tunis.

La demande sera ensuite examinée par l’équipe de ” Science Ensemble ” de l’Institut Pasteur de Tunis qui va aider les associations à travers la mobilisation d’étudiants et chercheurs qui réaliseront une étude scientifique pour répondre à leurs besoins.

Trois à quatre besoins sociétaux soumis seront retenus, au cours du mois d’octobre 2019, par l’équipe de ” Science Ensemble ” et par un comité de sélection constitué de scientifiques et de représentants de la société civile.

La boutique des Sciences ” Science Ensemble ” de l’Institut Pasteur de Tunis financera chaque projet à hauteur de 8000 dinars. Chaque besoin retenu fera ensuite l’objet d’un projet collaboratif qui sera réalisé en Co-construction entre les différents acteurs (association, étudiants, chercheurs, boutique des Sciences) et devra être implémenté durant l’année 2020 (entre février et septembre).

“Science Ensemble” est une structure, hébergée à l’Institut Pasteur de Tunis, dont l’objectif est de fournir un support de recherche indépendant et participatif qui répond aux préoccupations de la société civile.

Cette Boutique des Sciences s’est constituée dans le cadre du projet européen InSPIRES, dont le but est d’ouvrir le processus de recherche scientifique de manière plus stratégique à la société civile.