Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a mis en garde contre l’exploitation du dossier politique à des fins politiques et électorales.

S’exprimant lors d’une conférence régionale, organisée samedi 31 août à Nefza (Béja), pour la formation de formateurs adhérant à l’UGTT sur le contrôle des prochaines élections présidentielles et législatives dans la région du nord-ouest, il a fait part de ses craintes pour le processus électoral dans un climat marqué par une course acharnée au pouvoir, en l’absence d’un mouvement social en faveur des causes nationales.

“La centrale syndicale ne fera pas partie des élections mais constituera une force de régulation”, a-t-il dit, précisant que la participation de l’UGTT aux élections consistera à fournir des observateurs aux élections à même de contribuer au débat national.

Le responsable syndical a appelé les adhérents de l’UGTT à assumer leur responsabilité et à confirmer leur présence dans les bureaux de vote dans les régions, en tant qu’observateurs afin de garantir l’intégrité et la transparence des élections.

Taboubi a dévoilé les qualités exigées par l’UGTT pour mener à bien la mission du président de la république, soulignant que le président élu doit gouverner d’une façon juste et équitable avec toutes les catégories et dans toutes les régions.

De son côté, le secrétaire général de l’Union régionale du travail de Béja, Abdelhamid Cherif, a fait savoir que cette conférence compte 60 formateurs provenant des gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana qui formeront à leur tour, des observateurs dans le cadre des prochaines échéances électorales, conformément à la décision de la commission administrative nationale de l’UGTT sur l’observation des élections.