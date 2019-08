La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Lounissi, et les maires de six municipalités relevant du gouvernorat de Médenine (Médenine, Sidi Boumakhlouf, Boughrara, Djerba-Midoun, Zarzis et Zarzis-nord) ont signé des conventions dans le cadre du programme “Baladyet” (municipalités) lancé par le département de l’Emploi en mars 2019 et qui ambitionne de créer une nouvelle génération de promoteurs.

Les clauses de ces conventions prévoient la création de 20 institutions, moyennant un total d’investissements de 400 mille dinars et la création de 100 postes d’emploi, avec un plafond d’investissement ne devant pas dépasser les 150 mille dinars.

Lounissi a dans ce contexte souligné que ce programme a été accueilli favorablement par les jeunes promoteurs, relatant ses résultats positifs qui commencent déjà à éclore suite à l’adhésion d’une vingtaine de 20 municipalités à cette initiative.

Le programme “Baladyet” aspire dans ce sens à promouvoir les initiatives privées à travers la facilitation de l’accès au marché, le développement régional, la création d’un nouveau tissu économique au niveau local, l’emploi des diplômés grâce à la création de petits-projets et l’accès aux offres publiques, a indiqué la ministre.

Lounissi a également mis l’accent sur le rôle de son département dans le financement de ces institutions par l’intermédiaire de la Banque Tunisienne de Solidarité et à travers l’accompagnement du promoteur, indiquant que la sélection des jeunes investisseurs et leur financement, seront exécutés au bout de quelques semaines, tandis que la création effective de ces projets s’effectuera au terme de l’année 2019.

Les 6 maires signataires ont loué le projet en question au vu de son rôle dans le soutien des efforts déployés par les municipalités pour la fourniture des différents services aux citoyens.

Ils ont également loué les retombées directes qu’auront ces projets sur les villes et les citoyens, dans la mesure où ils concernent des secteurs divers à l’instar de la création des espaces verts, l’entretien des routes, l’éclairage publique et l’entretien des cours d’eau et autres, etc.