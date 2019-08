Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Nabil Baffoun, a fait savoir, jeudi 29 août, que la commission de l’instance électorale chargée de surveiller le financement de la campagne électorale va tenir une réunion, lundi 2 septembre prochain, en présence de représentants du ministère de la Justice et de la présidence du gouvernement.

La réunion sera consacrée à l’inspection des transferts financiers effectués en Tunisie et ceux en provenance de l’étranger pour les candidats aux élections présidentielle et législatives, et ce, pour donner l’efficience nécessaire à la supervision des campagnes électorales.

Dans une déclaration donnée aux médias jeudi à Tunis, en marge de sa participation à la conférence de presse de la Ligue des électrices tunisiennes (LET) sur le thème des droits électoraux des femmes, Baffoun a précisé que la commission en question est composée de représentants de l’ISIE, de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, de la Cour des comptes, du ministère des Finances, de la Banque centrale de Tunisie, de la Commission tunisienne des analyses financières, de la douane tunisienne et de la Poste tunisienne.

La mission de la commission consiste à faire le suivi de toutes les données financières ainsi que les transferts d’argent liés aux candidats au double scrutin présidentiel et législatif.

Concernant l’observation de la période préélectorale, le président de l’ISIE a indiqué que l’instance a relevé plusieurs dépassements, face auxquels elle a appliqué la loi. Le contrôle sera encore plus strict et de façon palpable à partir de lundi prochain, date du démarrage de la campagne électorale pour la présidentiel, a-t-il ajouté.

“1 200 agents ont été mobilisés à cet effet pour contrôler les activités des campagnes électorales et les financements”, a-t-il ajouté.

Baffoun a également rappelé qu’une équipe est mobilisée pour superviser la couverture de la campagne électorale par la presse écrite et électronique, en plus du travail effectué par la HAICA à ce niveau.

Pour ce qui est des recours contre les candidatures à la présidentielle anticipée, le président de l’ISIE a fait savoir qu’il recevra aujourd’hui le résultat définitif des recours, laissant entendre que le Tribunal administratif va interagir positivement avec l’ISIE.

Baffoun a rappelé dans ce sens que l’annonce de la liste définitive est prévue pour le samedi 31 août 2019.