Réitérant son plein attachement à la Tunisie républicaine et démocratique issue des valeurs de la révolution de 2011 et des dispositions de la Constitution de 2014 ; dans le respect de l’Etat souverain, de l’unité nationale et de la solidarité sociale ;

Réaffirmant son profond attachement au modèle sociétal tunisien fondé sur l’ouverture, le progrès, la tolérance et l’égalité ;

Préoccupé par la situation de précarité économique et financière à laquelle est confronté notre pays et par l’érosion inquiétante de l’autorité de l’Etat ;

Convaincu de la nécessité d’une direction politique nationale solide et crédible, capable de préserver les acquis de notre pays et d’engager son redressement ;

Le Cercle Kheireddine constate avec une profonde inquiétude le très grand nombre de candidatures républicaines et patriotiques aux élections présidentielles et la fragmentation des forces politiques représentatives du courant démocratique ne pouvant profiter qu’aux forces et idéologies intégristes et populistes.

Face aux risques avérés d’instabilité et d’impasse politique grave qui guettent notre pays, le Cercle Kheireddine lance un appel solennel et urgent à tous les candidats de la mouvance démocratique et moderniste pour qu’ils se désistent au profit du candidat fédérateur le mieux placé, celui dont le patriotisme, la probité, l’expérience et la confiance qu’il suscite sont les plus reconnues.

En plaçant l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de leurs ambitions personnelles, ces candidats pourront ainsi redonner confiance en la classe politique et espoir en notre pays.

Le Cercle Kheireddine