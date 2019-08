Ouverture de l’Appel à propositions pour le financement de projets de recherche sur l’extrémisme violent

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, vendredi 23 août, dans un communiqué, l’ouverture de l’Appel à propositions pour le financement de projets de recherche portant sur l’”Extrémisme violent”, et ce jusqu’au 26 septembre prochain.

Cet appel s’inscrit dans le cadre d’un fonds de recherche scientifique créé en partenariat avec la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie.

Le candidat doit être un chercheur rattaché à une institution publique de recherche ou d’enseignement supérieur et être directement chargé de la préparation et de la gestion du projet de recherche et ne pas se limiter à un rôle d’intermédiaire, précise le document du ministère de l’Enseignement supérieur.

Ces projets visent à renforcer la connaissance des dynamiques sociales, culturelles, économiques et politiques qui peuvent alimenter l’extrémisme violent, sur la base de données empiriques contextuelles et vérifiées et adopter des approches innovantes d’interventions préventives.

L’appui financier alloué dans le cadre du présent appel à propositions est plafonné à 30.000 dinars par projet de recherche. Ces projets, d’une durée de 12 mois, sont financés par le PNUD (Tunisie).