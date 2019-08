La mesure relative à la prise en charge par l’Etat de 40% des dettes des familles démunies auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) concernera 43 000 familles à Mahdia, 36 484 à Monastir et 23 136 à Sousse. C’est ce qu’a annoncé le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi.

En visite mercredi 21 août dans les trois gouvernorats du Sahel, il a précisé que les personnes concernées sont celles qui bénéficient d’une pension fixe et de soin gratuit. Et pour en bénéficier, les personnes intéressées sont appelées à déposer leurs demandes avant le 15 septembre 2019.

A cet égard, 665 000 familles tunisiennes ont trois factures d’électricité impayées, a-t-il ajouté. “Cette mesure conjoncturelle cible les personnes ayant une consommation mensuelle située entre 0 et 100 kilowatts ou entre 100 et 200 kilowatts et un abonnement au titre de la consommation ménagère de type 11 et 12”.

En effet, cette mesure concerne les personnes n’ayant pas pu payer leur facture de consommation d’énergie au titre des trois factures de consommation envoyées avant la publication, le 15 juillet 2019, du communiqué de la présidence du gouvernement relative à cette question.