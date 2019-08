Un accord-cadre portant sur les modes de gestion des aides temporaires au profit des créateurs et travailleurs dans le secteur culturel a été signé, mardi 20 août, par le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, et le directeur général de l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), Youssef Ben Brahem.

L’accord porte sur la détermination des mécanismes de gestion des aides temporaires destinées aux artistes et travailleurs dans le secteur culturel en situation de difficulté sociale, sanitaire, ou financière.

L’octroi de ces aides temporaires s’effectuera selon deux modalités: attribution de la somme en une seule fois ou en plusieurs tranches mensuelles renouvelables.

Lors de la signature dudit accord, Mohamed Zinelabidine a mis l’accent sur la nécessité de s’engager moralement pour surmonter la problématique des situations précaires que peuvent connaître les artistes et créateurs travaillant dans le domaine culturel, et ceci en mettant en place un plan de travail commun entre les différents administrations concernées.

A noter que des efforts sont déployés pour renflouer les caisses de l’institution afin d’améliorer la situation du créateur dans l’attente de la mise en œuvre d’un cadre législatif adéquat.