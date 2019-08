La 3ème tranche du programme “nouvelle génération des promoteurs” dans le secteur de l’aménagement des routes a démarré, mardi 20 août, avec la participation de toutes les parties concernées au plan national, régional et local.

Le coût global de cette troisième tranche est estimé à 11 millions de dinars consacrés à la création de plus de 80 entreprises dans le domaine de l’aménagement des routes., a détaillé le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi, lors d’une journée d’étude organisée à Tunis.

La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saida Lounissi, a mis l’accent sur l’augmentation du coût de ces projets de 150 mille dinars à 200 mille dinars pour permettre aux bénéficiaires de financer toutes les composantes du programme, la formation technique dans ce secteur d’activité et les études préparatoires, outre l’obtention d’une prime de 200 dinars pour une période de 12 mois à partir de la date de la réalisation du projet.

Elle a ajouté que plus de mille candidatures ont été retenues parmi les diplômés du supérieur dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Education pour la création de 70 entreprises de maintenance et de réhabilitation de l’infrastructure des établissements scolaires, notamment les écoles primaires, 26 établissements de maintenance des équipements informatiques et la création de cinq établissements dans le secteur de la production du contenu.

Lounissi a annoncé que des conventions seront signées avec 40 municipalités pour la création de 102 entreprises favorisant 500 postes d’emploi, relevant que l’ouverture des candidatures pour ces projets est fixée pour le mois de septembre prochain, selon un cahier des charges élaboré par le ministère des affaires locales et de l’environnement.

Le programme “nouvelle génération des promoteurs” a été lancé à l’initiative du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et la banque tunisienne de solidarité afin d’encourager l’initiative privée et impulser la création de l’emploi et le développement économique et social.

A noter que ce programme a pour objectif d’aider les jeunes diplômés à créer leur propres entreprises et permettre aux structures d’exécuter une partie des projets et des services qui leur sont confiés.