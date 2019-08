La Veille électronique illustrée de l’information statistique et juridique “Tunelyz” zoome sur la présence des femmes dans le domaine du théâtre en citant des chiffres de 2005.

Dans sa lettre d’information du 12 au 18 août 2019, le site a réservé une lecture sur la place de la femme dans les différents secteurs de la vie économique et de la scène culturelle dont le quatrième art.

Pendant de longues décennies, “nombreuses sont les femmes qui ont brillé sur les scènes de théâtre, sur les petits écrans et les ondes de la radio nationale, faisant le bonheur de millions de Tunisiens. La production ramadanesque et la programmation estivale de l’année en cours a révélé encore plus de talents du théâtre au féminin”.

Les chiffres suivent-ils? Selon le dernier bouquet de statistiques collectées par le CREDIF (Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme), il en ressort les observations suivantes: un tiers au plus, telle est la présence des actrices dans les secteurs public (33%) et privé (31%). Encore plus alarmant : 88% des professionnelles sont dépourvues de… cartes professionnelles.

Les données mentionnées par le site Tunelyz ont été collectées par le CREDIF auprès de la Direction du théâtre relevant du ministère de tutelle.