La Bourse de Tunis a clôture la séance de lundi sur une légère hausse de 0,06% réalisée par le Tunindex à 7 172,36 points, avec un volume d’échanges ne dépassant pas 1,233 MTND, selon la bourse de Tunis.

Le secteur financier a affiché la meilleure performance de ce secteur. Ainsi, le titre TJL a réalisé une augmentation de 2,96% (13,900 dinars), suivi de la Société Tunisienne de Banque (STB) qui a enregistré une hausse de 2,92% (3,870 dinars).

Les prix d’actions de l’UBCI ont évolué de 2,82% (29,450 dinars) tandis que ceux de BH Bank ont augmenté de 2,67% (12,270 dinars).

L’AMS a, quant à elle, enregistré une hausse de 1, 49% (0,680 dinars).

A la baisse, le titre OFFICE PLAST a chuté de 3,54% à 2,720 D suivi par Essoukna qui s’est échangé à 2,060 D soit un repli de 3,28 %. Les titres SOTETEL et ADWYA ont réalisé un repli respectif de 2,92% et 2,87%, à 5,970 dinars et 4,060 dinars.