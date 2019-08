D’importants prix octroyés aux articles traitant des relations sino-tunisiennes

Dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie, l’ambassade de Chine organise un concours récompensant les articles de presse traitant de la coopération et des relations d’amitié sino-tunisiennes.

Le concours, ouvert à tous les milieux tels que journalistes, universitaires, think thank et étudiants ou autres, récompensera par trois prix consistants les meilleurs articles, écrits soit en arabe, en chinois ou en français.

Une cérémonie officielle de remise des prix sera organisée en septembre prochain.

Le jury du concours est composé par un diplomate chinois désigné par l’ambassade de Chine en Tunisie, le président de l’Association d’Amitié Tuniso-Chinoise (AATC) et trois membres désignés par la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ).

Les personnes désireuses de participer à ce concours doivent envoyer leurs articles au plus tard le 31 août 2019 à l’adresse électronique suivante : concours_cntn@yahoo.com