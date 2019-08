La Bourse de Tunis a clôture la séance de vendredi sur une baisse de 0,14% réalisée par le Tunindex à 7 168,06 points soit un volume d’échanges de 1,190 MD.

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0, 229 MD à 19.55 D soit une baisse de 0,30%.

A la Hausse, le titre UBCI s’est échangé à 28,64 D soit une hausse de 2,98% suivi de MPBS qui a augmenté de 2,91% à 5,30 D.

Le titre SERVICOM a réalisé une évolution de 2,85% à 0,72 D. SOTUMAG et SOMOCER ont gagné respectivement 2,23% et 2% pour clôturer à 2,29 D et 1,02 D.

A la baisse, le titre ESSOUKNA a chuté de 4,05% à 2,13 D suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui s’est échangé à 0,27 D soit un repli de 3,57 %.

Le titre SOTETEL a baissé de 2,99% à 6,15 D. Les titres SOTRAPIL et STB ont réalisé un repli respectif de 2,95% et 2,84% à 13,78 D et 3,76 D.