Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), section de Monastir, vient de publier le Guide d’entrepreneuriat pour les femmes en Tunisie, en partenariat avec l’organisation canadienne “Alternatives”, et ce à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la femme (13 août).

Le FTDES œuvre pour que ce guide en 42 pages (arabe et français) soit accessible à toutes les femmes tunisiennes souhaitant devenir entrepreneures, quel que soit leur parcours universitaire et professionnel.

Il a, également, pour objectif de repenser un modèle de développement social et économique durable et responsable, lit-on dans l’introduction du guide.

Le document énumère les caractéristiques des femmes entrepreneures, notamment la passion, la persévérance, le sérieux au travail et l’audace et leur recommande de développer leurs compétences en matière de gestion financière, de vente, de marketing, de communication, des ressources humaines, de comptabilité et de direction générale.

Le guide résume les étapes de lancement de projet en 10 points, de l’idée de projet qui doit être innovante, au lancement de l’activité, en passant par l’étude du marché, l’élaboration d’un plan de marketing et la recherche de sources de financement.

Le guide des femmes entrepreneures donne aussi des conseils sur la nécessité d’innover, l’identification des objectifs, la confiance en soi, la conscience écologique et la disponibilité sur Internet.