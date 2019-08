Le Musée d’art moderne et contemporain relevant du ministère des Affaires culturelles lance un appel à candidatures pour choisir des concepteurs d’une œuvre commémorative pour les martyrs tunisiens victimes des actes terroristes en Tunisie. Cette oeuvre sera installée à la place de La Kasbah à Tunis.

Dans un communiqué publié jeudi 15 août, le ministère précise que ce projet porte sur la réalisation d’une œuvre artistique commémorative à la mémoire des 179 martyrs tunisiens victimes des actes terroristes.

Cet appel vise les plasticiens et sculpteurs ainsi que les architectes, designers, ou encore les professionnels dans le domaine des arts. Les candidats doivent présenter leurs dossiers avant le 29 août courant, auprès du bureau d’ordre du Musée d’art moderne et contemporain -à son siège à la Cité de la culture.

L’œuvre en question doit être réalisable pour être installée dans un délai ne dépassant pas le 20 septembre prochain, lit-on dans le texte du communiqué. Parmi les principales conditions établies, les matériaux, la fixation, le transport et l’exécution de l’œuvre doivent être faits en Tunisie sachant que l’œuvre serait obligatoirement extensible.

Un jury formé de 10 membres, représentant chacun un organisme public ou une structure professionnelle relevant du domaine des arts, procédera à l’évaluation des dossiers, pendant la période du 30 août au 02 septembre 2019. Au-delà de cette date, une liste de 5 premiers candidats retenus sera transmise à la direction du Musée national d’art moderne et contemporain.

Les membres du jury représentent le ministère des Affaires culturelles, le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Aménagement du territoire, la présidence du Gouvernement, le gouvernorat de Tunis, la municipalité de Tunis, l’Institut national du patrimoine (INP), l’Ordre des architectes, l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT), le Syndicat des métiers des arts plastiques et la Fédération tunisienne des artistes plasticiens (FTAP).

Trois prix seront décernés aux projets retenus dont le premier est d’une valeur de 12.000 dinars, le second et le troisième sont respectivement dotés de 5.000 et 3.000 dinars.

Une fois les meilleurs projets sont retenus, il est mentionné que “le droit de créativité artistique reste la propriété de l’artiste, mais il n’a le droit ni de le reproduire ni de le diffuser car la propriété de l’œuvre artistique revient uniquement à l’Etat”.

Les candidatures sont soumises à d’autres conditions particulières, comme la discrétion totale sur l’identité du candidat au moment du dépôt.

Pour avoir d’amples informations, les personnes ou groupements intéressés par ce projet, peuvent s’adresser directement au Musée.