Dans le contexte actuel marqué par une crise sans précédent liée à la covid19, où les artistes ont très peu d’opportunités de présenter leurs œuvres, l’Institut français de Tunisie (IFT) s’associe à ARCHIVART en proposant le Salon pour l’Amour de l’art, les vendredi 26 et samedi 27 février 2021 à l’IFT (17H-19H00).

Il s’agit d’une initiative qui offre une plateforme de visibilité aux artistes et à leurs œuvres d’art pour les rendre plus accessibles.

C’est une occasion pour différents artistes de présenter leur travail, et de vendre une sélection de leurs œuvres dans des espaces/ateliers à leur image, mais également, de créer tout spécialement pour l’événement une œuvre ou une série limitée pour aller dans le sens d’une plus grande ouverture aux différents publics.

L’évènement se tient avec la participation de l’Atelier Glibett et de plusieurs artistes graveurs multidisciplinaires, des photographes, des calligraphes, des architectes d’intérieur, des designers, des artistes plasticiens et visuels, des peintres et des artistes de rue.

Glibett est un collectif d’illustrateurs, d’illustratrices et designers passionnés par les Glibettes tunisiennes, ces petites graines de tournesol qui accompagnent les soirées d’été étoilées. Tunisiens avant tout, ils aiment mettre en scène des situations et des attitudes du quotidien. Le brouhaha du marché central, le bric à-brac des fripes, les pâtisseries qu’on regrette d’avoir mangées mais qui sont tellement bonnes…

Chaque Glibette du collectif développe son propre univers graphique, cela les rapproche et les enrichit. Leur projet ” Tounés yé Habibti ” ou ” Tunisie mon Amour ” est né d’une collaboration étroite entre Glibett et Artforness, deux entités qui œuvrent pour la culture et l’art.

C’est une vision artistique de la Tunisie, une ode d’amour à la diversité culturelle de ce petit pays si riche par ses gens, ses régions, ses traditions et sa culture. Et c’est à travers l’illustration, que la Tunisie a été revisitée et vue sous un angle haut en couleurs, teinté de légèreté, de tendresse et de bonne humeur.

Elle est alors colorée, bruyante, bordélique, folle, belle, ensoleillée, oscillante entre le désert de Tozeur et les Forêts du Nord Est, les plages de Djerba et l’authenticité de Kairouan. ” C’est comme ça qu’on l’aime et qu’on veut vous la transmettre. ”

ARCHIVART est une plateforme d’expertise dans l’art Africain contemporain plastique et visuel. Elle connecte les artistes contemporains africains aux circuits de visibilité et de vente d’art à l’échelle locale et internationale.

Elle se présente comme étant une galerie virtuelle qui met en avant les arts et artistes contemporains à travers des interviews, des portraits d’artistes, des vidéos et des podcasts sur la scène artistique en Tunisie actuellement et en Afrique plus tard et aussi une marketplace qui met à la vente des œuvres d’art et des productions artistiques uniques et/ou en séries limitées.

Startup labellisée, fondée par Wafa Gabsi et Khalil Liouane, ARCHIVART a une approche unique : constituer une archive de données écrites et visuelles sur l’art contemporain. Cette approche détermine sa vision de travailler sur le long terme sur l’éducation artistique, à l’heure du digital.