La cueillette des raisins, qui vient de démarrer à Grombalia, se déroule dans d’excellentes conditions, indique la gouverneure de Nabeul, Saloua Khiari, et ce d’autant plus que les vignobles sont indemnes de maladies, contrairement à l’année dernière où la récolte a enregistré l’émergence de champignons, suite à d’importantes précipitations, début août 2018.

La récolte du raisin de transformation est estimée à 26 mille tonnes pour l’actuelle saison 2019, contre 22 mille tonnes lors de la saison précédente, soit une augmentation de 18%.

Pour les raisins de table, la production est d’environ 17 mille tonnes, contre 15 mille tonnes l’année dernière, en hausse de 12%.

L’amélioration du rendement du secteur des vignes, souligne Khiari, a incité les agriculteurs à accorder un plus grand intérêt à leurs exploitations et à œuvrer pour un produit de meilleure qualité, en introduisant notamment des variétés sélectionnées et des primeurs, à l’instar du Chardonnay.

Le démarrage de la récolte des raisins coïncide, cette année, avec la 58ème édition du Festival de la vigne de Grombalia, qui se tient du 14 août au 2 septembre 2019 au théâtre de plein.

La production des vignes par la région représente 70% de la production nationale.