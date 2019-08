“Assurances SALIM” indique que l’Assemblée générale extraordinaire, réunie le 08 août 2019, a décidé de modifier la dénomination de la société en “BH Assurance”.

Dans un communiqué publié sur le site du Conseil du marché financier (CMF), l’assureur souligne que “cette nouvelle identité colle plus à son appartenance de la compagnie au groupe BH BANK et s’inscrit dans le cadre de la politique du Groupe qui vise à donner du relief à sa nouvelle stratégie et affirmer une nouvelle marque financière fédérée pour tout le groupe”.

Rappelons que la Banque de l’Habitat a récemment changé son nom en “BH BANK” dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir son rôle et son positionnement sur le marché financier.