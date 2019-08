La Bourse de Tunis a débuté la séance du jeudi dans le rouge. Le Tunindex a affiché une baisse de 0,08% avec 7 176,21 points dans un volume total de 0,040 MD, selon l’intermédiaire en Bourse MCP (Mena Capital Partners).

Dans le vert, TUNISIE VALEURS grimpe de 2,56% à 17,59 D suivie par TPR et CITY CARS qui gagnent respectivement 2,51% et 1,82% à 4,90 D et 10,05 D.

A la baisse, le titre CARTHAGE CEMENT a chuté de 2,52% à 1,16 D. ATTIJARI LEASING et ICF qui enregistrent un repli respectif de 1,91% et 1,45% à 13,29 D et 196,10 D.