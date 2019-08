Avec 432 immatriculations, STAFIM réalise une part de marché de 11,03%. Cette performance est le fruit du développement stratégique du Groupe qui retient deux axes principaux.

Le client au cœur de sa stratégie

STAFIM a toujours placé le client au cœur de ses préoccupations, veillant ainsi à lui offrir un niveau de qualité de service irréprochable, de la passation de commande à la mise en main, conformément aux standards du constructeur.

La dynamique portée par la nouvelle offensive produit

Le Groupe poursuit son offensive SUV et confirme la montée en gamme de la marque avec les 2008, 3008 et 5008 et offre aussi un large choix de modèles qui répondent aux besoins de sa clientèle.

Parallèlement, STAFIM renforce sa position sur le marché des utilitaires, grâce notamment au lancement récent du Nouveau Partner ainsi que le Pick-up PEUGEOT qui prend de l’élan avec un carnet de commandes étoffé.