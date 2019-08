L’Etat tunisien envisage de céder, par voie d’appel d’offres, ses participations majoritaires dans le capital des sociétés “Frigo Confort” (75%) et “Frigo Confort Export” (100%), a fait savoir Al Karama Holding sur son site.

La société Al Karama Holding a été mandatée pour la réalisation des deux opérations de cession envisagées.

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir du Jeudi 22 août 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac, Tunis, le dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification. Ils devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’Intérêt au plus tard le Vendredi 20 septembre 2019 à 17 heures à l’adresse d’Al Karama Holding.

Frigo Confort est une société créée le 16 mars 2001 dont le capital social s’élève à 1 200 000 dinars située à El Amra Sfax et ayant pour objet l’entreposage frigorifique des légumes et fruits.

La société dispose de 32 chambres frigorifiques d’une capacité totale avoisinant les 3 500 tonnes et opère principalement dans le stockage de dattes pour le compte de la société Frigo Confort Export.

Frigo Confort Export est une société totalement exportatrice créée le 13 février 2007 dont le capital social s’élève à 6 200 000 dinars située à El Amra Sfax. La société a pour objet le traitement et le conditionnement de fruits et de dattes. Elle dispose, pour les besoins de son activité, d’une chaîne de triage et de conditionnement de dattes.