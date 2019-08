Le nombre de bureaux de change manuel autorisés par la Banque centrale de Tunisie (BCT) et entrés en activité a été porté à 25, sachant qu’elle a approuvé 45 dossiers de candidatures.

Les gouvernorats de Sousse et de Tunis disposent respectivement de 6 bureaux, ceux de Djerba, Nabeul et Mahdia en ont chacun 3, 2 à Bizerte et 1 à Tabarka.

L’ouverture de bureaux de change manuel est soumise à l’application de la circulaire n°7 de l’année 2018 de la BCT stipulant les conditions d’éligibilité à l’exercice de cette activité ainsi que les causes pouvant entraîner le retrait de son autorisation.

Ces bureaux de change manuel autorisés permettront de légaliser les opérations de vente et d’achat de devises, et de réduire, par conséquent, le rôle des circuits illégaux de change en Tunisie.