Conséquence de la guerre économique que se livrent américains et Chinois : Washington a récemment annoncé le lancement, dès le 1er octobre 2019, de la U.S International Development Finance Corporation (DFC). Il s’agit de la nouvelle agence américaine de financement du développement destinée à l’Afrique et à d’autres pays en développement, rapporte le site agenceecofin.com.

La DFC, fruit de la Build, loi américaine promulguée fin 2018 pour une meilleure utilisation des investissements au service du développement, est présentée par l’administration Trump comme un « outil de diplomatie économique destiné à contrecarrer l’influence de Pékin en Afrique.

La création de cette agence fait suite à l’annonce du Parti communiste chinois de consacrer 60 milliards dollars au financement de l’Afrique. C’est d’ailleurs le même montant qui sera consacré à la nouvelle agence par Washington », explique l’économiste camerounais Maurice Simo Djom, cité par notre source.

Selon le Département d’État des USA, la nouvelle agence regroupe les capacités de l’Opic et de la Development Credit Authority de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid en anglais). Elle va proposer « des produits financiers innovants permettant de mettre des capitaux privés à la disposition des pays en développement ».

En clair, cette nouvelle agence va donner aux autorités américaines « plus de souplesse pour promouvoir l’investissement dans les pays en développement », conscientes qu’elles sont des contraintes imposées par les Occidentaux lesquelles ont poussé les pays africains vers les financements chinois.

Ceci étant, «le modèle américain se voudra plus responsable en ce sens qu’il y aura une attention plus importante portée sur l’empreinte écologique des projets qui bénéficieront de ces financements. Il y aura aussi une volonté chez les Américains de montrer que les projets soutenus ont un impact sur l’emploi local et favoriseront l’émergence des industriels locaux », détaille Joseph Léa Ngoula, le cofondateur d’Orin Consulting, un cabinet spécialisé dans le conseil en intelligence, stratégie et influence en Afrique.